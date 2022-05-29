Трамп: в настоящий момент рубль находится на историческом максимуме

Россия сейчас зарабатывает «целое состояние», а рубль находится на своем историческом максимуме. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Причинами сильнейшего укрепления рубля являются высокие цены на нефть и переход РФ на расчеты в национальной валюте, отметил он. Если стоимость энергоносителей удастся снизить до 30-40 долларов за баррель, то российская спецоперация будет прекращена.
«Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — заявил он.
Трамп также напомнил о своих заслугах на посту президента. По его словам, Соединенные Штаты могли превзойти по объемам нефтедобычи Россию, если бы он остался у власти.