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Партнера ЦАРЬ на НН
Современное руководство США не внушает ни страха, ни уважения во всем мире, что привело к самому опасному моменту во всеобщей истории. Об этом заявил бывший
президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Республиканец отметил, что при правлении Джо Байдена Китай утратил к США уважение, а Иран — страх. Политик также уверен, что развитие оружия стало одним из ключевых факторов нарастания опасности в мире.
«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас,
по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше
наш мир не был в такой опасности», — сказал Трамп.
Ранее экс-президент заявил, что во время его правления Соединенные
Штаты укрепили ядерную мощь. Кроме того, он предостерег другие страны от конфронтации
с США, пишет «Царьград».