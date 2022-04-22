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    Трамп: слабость Белого дома привела к самому опасному моменту в истории

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Трамп: слабость Белого дома привела к самому опасному моменту в истории

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    globallookpress/Yuri Gripas

    Партнера ЦАРЬ на НН

    Современное руководство США не внушает ни страха, ни уважения во всем мире, что привело к самому опасному моменту во всеобщей истории. Об этом заявил бывший
    президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Республиканец отметил, что при правлении Джо Байдена Китай утратил к США уважение, а Иран — страх. Политик также уверен, что развитие оружия стало одним из ключевых факторов нарастания опасности в мире.

    «Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас,
    по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше
    наш мир не был в такой опасности», — сказал Трамп.

    Ранее экс-президент заявил, что во время его правления Соединенные
    Штаты укрепили ядерную мощь. Кроме того, он предостерег другие страны от конфронтации
    с США, пишет «Царьград».

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