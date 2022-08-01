Власти Украины могли избежать кровопролития, заключив сделку с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Выступая в подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show, экс-глава Белого дома отметил, что для недопущения начала спецоперации Киев мог отказаться от Крыма и заявить о намерениях не вступать в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался идти навстречу мирному варианту разрешения кризиса, чем и допустил роковую ошибку, пишет «ПолитРоссия».
«Как минимум, они должны были заключить сделку», — уточнил Трамп, обсуждая Путина и Зеленского.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Цель СВО заключается в защите жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.