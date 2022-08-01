Трамп счел ошибкой отказ Киева от заключения сделки с Путиным

Выступая в подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show, экс-глава Белого дома отметил, что для недопущения начала спецоперации Киев мог отказаться от Крыма и заявить о намерениях не вступать в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался идти навстречу мирному варианту разрешения кризиса, чем и допустил роковую ошибку, пишет «ПолитРоссия».