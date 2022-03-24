Трамп подал иск на Клинтон за обвинения в сговоре с «враждебной державой»

Brandon Bell/Keystone Press Agency/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Brandon Bell/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп обратился
в суд с иском против Хиллари Клинтон и глав Демократической партии, обвинив их
в попытке оказать влияние на итоги президентской гонки 2016 года путем
распространения фейков о его сговоре с РФ.

Истец утверждает, что перед выборами
шестилетней давности Клинтон «и ее приспешники срежиссировали немыслимый
заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации».
Единственной целью ответчиков было «очернить» Дональда Трампа и снизить его
шансы на победу в гонке, уверены представители бывшего американского лидера.

«Действуя заодно, ответчики злокозненным
образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский
оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной
державой», — говорится в исковом заявлении.

Трамп подал иск против Клинтон,
Демократического национального совета, прочих руководящих органов и
функционеров фракции. Дело будет рассмотрено в федеральном суде США восточного
округа штата Флорида.

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