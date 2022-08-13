Трамп отверг информацию о поиске документов по ядерному оружию в его поместье

Информация о поиске документов по ядерному оружию в доме бывшего президента США Дональда Трампа является «газетной уткой». Об этом заявил сам политик.
Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth. Он прокомментировал публикации некоторых СМИ, которые заявили, что ФБР ищут в доме политика секретные документы по ядерному оружию.
«Вопрос о ядерном оружии – это газетная утка, какой были и Россия, оба импичмента, расследование Мюллера и многое другое», – написал Трамп.
Ранее стало известно, что сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Мар-а-Лаго. Согласно полученной информации, процесс состоялся по запросу Минюста США.