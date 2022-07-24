Трамп осудил американскую сферу образования за разрешение дрэг-шоу и запрет Библии

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал американскую сферу образования за продвижение неправильных ценностей. Свое мнение по этому поводу он высказал во время выступления перед участниками Turning Point Action.
По мнению бывшего президента США, сфера образования имеет ряд существенных недочетов. В первую очередь, это связано с разрешением в учебных учреждениях дрэг-шоу и с запретом Библии.
«Наша система образования больна. Молитвы в школах запрещены, а дрэг-шоу — разрешены. Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. Нам не следовало бы оставлять своих детей в этой среде на двадцать минут, но мы разрешаем им учить американцев ежедневно по шесть часов год за годом», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что в мире существует два пола — мужчина и женщина. Такие заявления идут вразрез с принятыми в американском обществе убеждениями.