Трамп осудил американскую сферу образования за разрешение дрэг-шоу и запрет Библии

«Наша система образования больна. Молитвы в школах запрещены, а дрэг-шоу — разрешены. Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. Нам не следовало бы оставлять своих детей в этой среде на двадцать минут, но мы разрешаем им учить американцев ежедневно по шесть часов год за годом», — сказал он.