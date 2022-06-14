Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к президентским выборам

Специальный комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия в январе 2021 года, препятствует участию Дональда Трампа в выборах президента США в 2024 году. Об этом заявил сам бывший глава Белого дома.
«Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента», — возмутился Трамп.
Бывший президент США напомнил, что занимает «лидирующие позиции в опросах общественного мнения». Это, по его словам, связано с неспособностью нынешней американской администрации справиться с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы.
В ходе первых открытых слушаний по штурму Капитолия в январе прошлого года было принято решение, что Трамп несет ответственность за беспорядки в центре Вашингтона. Продолжение слушаний запланировано на ближайшие дни.