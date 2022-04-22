Трамп обратился к республиканцам с рекомендацией перед предстоящими выборами

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Республиканцы добьются успеха на промежуточных выборах в
конгресс и следующих президентских при внимании ко внутренней экономике, а не
геополитике. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
Политик уверен, что 2024 год будет замечательным. При этом
он посоветовал присматривать за теми, кто ведет подсчет голосов. По его словам,
добиться результата на выборах можно в том случае, если уделить больше внимания
внутренней политике.
«Популистской национальной экономической повестке, которая
ставит рабочие семьи перед политиками-глобалистами», – сказал Трамп во время
ежегодного мероприятия Heritage Foundation.
Ранее Дональд Трамп заявил, что власти США утратили уважение
во всем мире. По его словам, сейчас страна оказалась в опасной ситуации, какой
еще не бывало.