Трамп назвал гениальным решение Путина по Донбассу

Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение лидера России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», — заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины и реакцию американских властей.

Президент России Владимир Путин во время заседания членов Совбеза выслушал доклады глав ведомств, после чего выступил перед россиянами. Глава государства учел позицию руководителей госорганов и подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Путин также подписал с руководителями республик договоры о дружбе и сотрудничестве.

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