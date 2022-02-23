Трамп назвал гениальным решение Путина по Донбассу

Трамп назвал гениальным решение Путина по Донбассу Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение лидера России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», — заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины и реакцию американских властей.

Президент России Владимир Путин во время заседания членов Совбеза выслушал доклады глав ведомств, после чего выступил перед россиянами. Глава государства учел позицию руководителей госорганов и подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Путин также подписал с руководителями республик договоры о дружбе и сотрудничестве.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

 
загрузка...
 
ДНР Донбасс ЛНР Россия США Трамп
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru