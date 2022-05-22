Трамп-младший высмеял Пелоси и Макконнелла после встречи с Зеленским

Сын бывшего главы Белого дома опубликовал коллаж, на котором размещены снимки с киевского саммита и фото пожилой американки, которая протестовала против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На опубликованном снимке она мирно стоит с флагом своей страны в руках.