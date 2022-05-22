Трамп-младший высмеял Пелоси и Макконнелла после встречи с Зеленским

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший высмеял в соцсетях спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за их визит в Киев. Там они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Сын бывшего главы Белого дома опубликовал коллаж, на котором размещены снимки с киевского саммита и фото пожилой американки, которая протестовала против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На опубликованном снимке она мирно стоит с флагом своей страны в руках.
«Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США. — Прим. ред.), считают безопасным поездки в “зону активных боевых действий”», — написал Трамп-младший.
Ранее, шестого января 2021 года, толпа сторонников Дональда Трампа заняла здание конгресса США, пытаясь сорвать утверждение результатов президентских выборов, которые выиграл Байден. Более 700 человек, принимавших участие в этих событиях, были арестованы. Ох обвинили в проникновении в Капитолий и нападении на сотрудников правоохранительных органов.