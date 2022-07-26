Трамп: действия администрации Байдена приведут США в «ад»

Соединенные Штаты быстро «движутся в ад». Такими темпами скоро от страны ничего не останется, заявил бывший президент Дональд Трамп.
Он выступил в Вашингтоне с первой речью после окончания президентских полномочий. Трамп отметил, что США вынуждены переживать одно историческое унижение за другим.
«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — сказал Трамп.
По его мнению, американская мечта была разорвана в клочья. Экономика США уже прибывает в рецессии из-за политики президента Джо Байдена.
Недавно бывший хозяин Белого дома уже высмеивал недальновидную политику и идеологию нынешней администрации. По его словам, американцев учат принимать нейтральный пол, однако на самом деле гендеров существует всего два, передает телеканал «360».