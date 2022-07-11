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Тракторист подарил Якубовичу стог сена и муку на «Поле чудес»

Тракторист подарил Якубовичу стог сена и муку на «Поле чудес»
Павел Кашаев/Global Look Press

Тракторист из глубинки преподнес необычный подарок ведущему Леониду Якубовичу на шоу «Поле чудес». Дары участника программы уже несколько дней обсуждают в Сети.

Тракторист привез несколько мешков муки, стог сена и пакет зерна. Также Якубовичу досталась картина-оберег.

«Чем богаты, тем и рады», — заявил участник программы в свежем выпуске.

Подарок тракториста обескуражил не только ведущего шоу, но и зрителей. В Сети задаются вопросом, куда дели сено и зерно. Известно, что часть подарков отправляется в Музей «Поле чудес».

Ведущий шоу Якубович ранее рассказал о размере своей пенсии. По его словам, он получает от государства 23 тысячи рублей.

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