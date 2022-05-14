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    Трагедия в Нидерландах: что известно о громком убийстве уроженки Перми и ее ребенка за границей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Трагедия в Нидерландах: что известно о громком убийстве уроженки Перми и ее ребенка за границей

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    pixabay.com

    На этой неделе в Нидерландах произошла трагедия, в собственном доме были найдены мертвыми 38-летняя уроженка Перми Анна Мартен и ее шестилетний сын, по заявлению полиции подозреваемый уже задержан.

    Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
    Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    В понедельник, 9 мая, в нидерландской общине Гелдермалсен, в провинции Гелдерланд, пожарные вместе со службой спасения выехали на утренний вызов для ликвидации пожара.

    Сообщение о пожаре поступило в 6:30 утра. После тушения пожара в жилище были найдены тела женщины и ее ребенка. Спасатели попытались реанимировать пострадавших, но прошло много времени.

    Следствие задавалось вопросом, почему мать с сыном не делали попыток спастись, однако, согласно показаниям проведенной экспертизы, выяснилось, что смерть Анны и ее сына наступила в результате ножевых ранений. 

    Из протокола полицейских сказано, что одно тело лежало на газоне под окнами жилища.

    pixabay.com
    pixabay.com

    По заявлениям сотрудников полиции, супруг убитой Йост Мартен пытался скрыться на своем автомобиле, но вскоре был объявлен в розыск и спустя пару часов уже был задержан в немецком городе Падерборн в Северной-Вестфалии. 

    Согласно версии следствия, поиски автомобиля начали в разных частях Нидерландов, однако найден был автомобиль в Германии, что говорит о том, что подозреваемый пытался скрыться.

    Пока правоохранители решали вопрос о депортации убийцы в Нидерланды, после попытки суицида в камере было найдено тело подозреваемого. По оценкам медиков, состояние оценивается как критическое, но борьба за его жизнь продолжается.

    Близкие Анны поверить в произошедшее не могут, ведь пара им всегда казалась идеальной. В Нидерланды женщина переехала из Перми 7 лет назад, но каждый год вместе с мужем навещала близких.

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