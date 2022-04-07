«Трагедия для нас»: Песков о потерях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков прокомментировал потери Вооруженных сил РФ в
ходе специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Кремля выступил
в эфире британского телеканала Sky News, назвав происходящее трагедией для
страны.
«Это трагедия для нас», — заявил
Песков.
Напомним,
что 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о
начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Министерство
обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары
только по военным объектам, а мирным гражданам ничего не угрожает.
При
выполнении поставленных в рамках спецоперации задач российские военные проявили героизм, смелость и отвагу. В
Минобороны РФ отметили четырех военнослужащих: командира роты Ивана Пахомова,
командира инженерно-десантной роты Александра Романова, механика-водителя
десантно-штурмового взвода Ивана Юртаева и инспектора-водителя взвода военной
полиции Евгения Олькова. Доблестные солдаты защищают жителей Донбасса от
геноцида со стороны киевского режима.