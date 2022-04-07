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    «Трагедия для нас»: Песков о потерях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Kremlin Pool

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    globallookpress/Kremlin Pool

    Пресс-секретарь
    президента России Дмитрий Песков прокомментировал потери Вооруженных сил РФ в
    ходе специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Кремля выступил
    в эфире британского телеканала Sky News, назвав происходящее трагедией для
    страны.

    «Это трагедия для нас», — заявил
    Песков.

    Напомним,
    что 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о
    начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Министерство
    обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары
    только по военным объектам, а мирным гражданам ничего не угрожает.

    При
    выполнении поставленных в рамках спецоперации задач российские военные проявили героизм, смелость и отвагу. В
    Минобороны РФ отметили четырех военнослужащих: командира роты Ивана Пахомова,
    командира инженерно-десантной роты Александра Романова, механика-водителя
    десантно-штурмового взвода Ивана Юртаева и инспектора-водителя взвода военной
    полиции Евгения Олькова. Доблестные солдаты защищают жителей Донбасса от
    геноцида со стороны киевского режима.

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