«Трагедия для нас»: Песков о потерях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Напомним,

что 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о

начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Министерство

обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары

только по военным объектам, а мирным гражданам ничего не угрожает.