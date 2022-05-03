Традиционная в Японии лапша резко подорожала из-за санкций против России

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В Японии из-за ситуации вокруг Украины вынуждены поднять цены на гречневую лапшу собу. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам японских владельцев кафе и магазинов, в которых подают собу, повышение стоимости блюда является вынужденным. Согласно информации, большая часть гречневой крупы поставляется из России. На сегодняшний день импорт еще происходит, однако встречаются перебои с доставкой.
«Поставщики сделали все, что могли, но на этот раз ситуация настолько сложная, что избежать повышения цен не удастся. Есть позиции, которые мне придется поднять на 10-15%», — заявил владелец заведения, где подают собу, Рю Исихара.
Ранее участники онлайн-конференции «Экономика против санкций» обсуждали, кто страдает от антироссийских санкций. Они отметили, что последствия санкций чувствуют и простые жители Евросоюза, увидев, как растут цены в магазинах, сообщает «ФедералПресс».