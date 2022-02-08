Традиции и обычаи 8 февраля: как провести день Федора-поминальника, чтобы не навлечь на себя беду

Православные христиане 8 февраля вспоминают преподобного Феодора Студита. В народе этот день прозвали Федор-поминальник. «Народные Новости» рассказали о традициях, обычаях и запретах этого дня.

Церковный праздник

Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе. Святой старец прославился своей отзывчивостью.

Однако однажды Феодор разгневал императора Константина VI Багрянородного, и в 796 году преподобного предали жестоким мучениям и сослали в заточение.

Когда же к власти пришла императрица Ирина, то Феодора Студита вернули из ссылки и приставили к управлению запустевшим Студийским монастырем. За свою жизнь преподобный написал немало церковных книг и помогал людям чудесами. Поэтому по сей день православные христиане обращаются с молитвой к святому Феодору, чтобы тот уберег их от пожара, болезней и нападок зверей.

Обычаи 8 февраля

Как ни странно, в народе в этот день принято поминать умерших, так как считалось, что люди верили, что именно 8 февраля покойные скучают по семье и ходят по земле.

Для обряда поминания наши предки насыпали золу на могилу и приговаривали: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западную сторону, там вам вечное радование». На Руси также было поверье, что можно помолиться святому Феодору и попросить об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

Вместе с душами из загробного мира в день Федора-поминальника могли прийти и бесы. Поэтому люди всячески пытались уберечь себя от их влияния. Многие клали топор под порог и рисовали на окнах кресты.

Наряду с этим, издревле 8 февраля люди гадали на горохе, чтобы узнать погоду на ближайшее время. Например, если сухие горошины катились по тарелке со звоном, то это предвещало сильные морозы, а если тихо, то стоило ожидать снегопад.

Также именно в этот день можно было предсказать весеннюю погоду. Так, солнечный день сулил теплое время, а вот метель, наоборот, означал долгое продолжение зимы.

Запреты Дня Федора-поминальника

На Руси ходило поверье, что в этот день ни в коем случае нельзя ссориться или находиться в конфликте с соседями. Иначе можно было навлечь беду на всю семью. При этом, 8 февраля не рекомендуется снимать обереги, дабы бесы не причинили вреда. Не следует также мыть или подметать пол, чтобы не вымести здоровье и удачу.

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