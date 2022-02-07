Традиции и обычаи 7 февраля: как провести день Григория Богослова и привлечь в дом счастье

Согласно церковному календарю 7 февраля отмечают Григорьев день. Народ этот день именовал Григорием-весноуказателем и спешил делать добрые дела. Ведь этот праздник очень важен для всех православных христиан: исходя из погоды крестьяне могли узнать, какой будет зима следующего года. Подробности — в материале «Народных Новостей».

История

Константинопольский архиепископ Григорий Богослов входит в число Отцов Церкви. Его жизнь связана с другой значимой фигурой в церковной иерархии — Василием Великим. Познакомились они в Афинах во время учебы, и в дальнейшем не раз встречались во время своей работы на благо веры.

Сам святой помогал своему отцу. Тот был Назианским епископом и едва не спровоцировал раскол общины неосторожными действиями. Григорию удалось примирить ситуацию.

Став священником в небольшой константинопольской церкви, он прославился своими проповедями, в которых противостоял влиятельным в то время еретикам. И даже нападения и угрозы физической расправой не испугали Григория Богослова. В памяти верующих он остался как непримиримый борец с ересью и проповедник, разъясняющий людям христианское учение и обращающий их в истинную веру.

Народные приметы

Каков Григорий с утра до полудня, такова, говорят, и первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера — другая половина.

Если сорока садится на нижние ветви деревьев — к ветру.

Звезды мерцают — к морозу и вьюге.

Слышен щебет синиц за окном — к морозам.

Низкое атмосферное давление падает при переходе южного ветра на юго–западный — скоро прояснится, хорошая погода продержится несколько дней.

Кошка во время сна мордочку лапкой закрывает — к холодам.

Сильный снегопад — к ранней и длинной осени.

Что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Чем больше добрых дел сделаешь в этот день — тем лучше. Но творить добро следует тайно, не напоказ, без излишнего бахвальства. Хвалиться перед народом за добрые деяния — большой грех. Также советуют быть аккуратнее со словами в этот день, так как все плохое, что вы скажете в этот день, может сбыться. Также нельзя в Григорьев день плеваться, стричься и обрезать ногти, говорят, иначе долго не проживешь. Если подарить женщине цветы 7 февраля, то это к счастью в доме.

Наши предки верили, что нельзя делать 7 февраля на Григория Зимоуказника незамужним девушкам комплименты по поводу внешности. Иначе можно их сглазить так, что замуж они никогда не выйдут. Нельзя 7 февраля рассказывать о своих планах даже близким людям — могут исполниться с точностью до наоборот.

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