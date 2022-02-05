Традиции и обычаи 5 февраля: как привлечь счастье и здоровье в День Агафия-полухлебника

Традиционно в России отмечают День Агафия-полухлебника 5 февраля. Как, согласно народным традициям и обычаям, не навлечь беду на себя и близких, заручиться удачей и здоровьем на весь год — в материале «Народных Новостей».

История

Агафьев день совпадает с православным Днем памяти священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафенгела.

По приданию Климент появился на свет в середине III века в семье матери-христианки и отца-язычника. Вскоре мальчик потерял отца, а в подростковом возрасте полностью осиротел. Перед смертью мать напророчила сыну смерть за веру в Христа. Ребенка усыновила благочестивая дева София.

За каноничное следование христианским убеждениям и соответствующему образу жизни уже в 20 лет Климент стал епископом Анкирским. В тот период христианство во многих местах еще было под запретом. На епископа донесли и бросили в тюрьму. Там его пытались убедить отказаться от убеждений, но он проявил твердость. Мужество священнослужителя не осталось незамеченным — люди начали тянуться к его темнице, а вскоре там фактически возник храм.

Через какое-то время Климента отправили в Никомидию к римскому императору. По дороге к святому присоединился ученик — Агафенгел, желавший разделить все испытания своего наставника. Римский император отдал мужчин суровому жестокому правителю Агриппину, который пытал и мучал их. Поскольку все это происходило публично, люди все видели и прониклись состраданием к пленникам, а затем и вовсе освободили их.

Климент и Агафенгел получили свободу и начали странствовать, лечили, наставляли и крестили людей. Вскоре по приказу императора их снова схватили и бросили в темницу. После смерти владыки Рима Агафенгела убили, а Климента удалось осведомить. Позднее он говорил своим послушникам, что вскоре гонения на христиан прекратятся, а также предсказал свою погибель.

Народные традиции и приметы

Традиционно на Агафьев день крестьяне пересчитывали остатки хлеба, чтобы хватило до весны, а также проверяли запасы посевных зерен. Также по сложившемуся обычаю, в этот день наводили порядок во всем доме.

Хозяйки обязательно пекли пирог с курицей, который считался символом семьи и плодородия. Каждый из домочадцев должен был вкусить хотя бы один кусок этого блюда, а если что-то оставалось, отдавали скоту.

Люди внимательно относились и к приметам. Так, они заметили, если 5 февраля утром кричит синица – быть морозу. Много снега — к хорошему урожаю, а коли белки по деревьям сильно скачут — скоро оттепель. К тому же, именно Агафий-полухлебник давал людям понять, какой будет погода в январе следующего года.

Что можно и нельзя делать

Как правило, в День памяти священномучеников Климента и Агафенгела православные убирали дома, считая, что так очищают не только жилище, но и душу. Также наши предки старались больше молиться и чаще делать это в одиночестве.

Если хозяйка поставит на стол пироги вечером — в доме будет удача и счастье.

Поскольку на Агафьев день по земле шли ангелы, нужно было всегда пускать в дом и угощать путников хлебом-солью. Вообще, считалось, что лучше никому не отвечать отказом. Щедрый хозяин мог получить крепкое здоровье, радость на весь год, а отказ мог принести лишение всего.

Поверья гласят, что нельзя лениться, тогда Агафий принесет удачу, а лентяю придется перебиваться водой весь год.

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