Традиции и обычаи 30 января: что можно и что нельзя делать в Антонов день

Народный праздник Антонов день традиционно отмечается 30 января, названный в честь святого Антония Великого. История торжества, что можно и что нельзя делать в этот день — в материале «Народных Новостей».

История

Антония Великого считают основателем отшельнического монастыря. К 20 годам он лишился родителей, на руках осталась маленькая сестра. Вскоре после этого он решил связать свою жизнь с христианством, услышав слова из Евангелие. Антоний раздал имущество бедным, отдал сестру на воспитание девственницам и ушел жить в пустыню — он обосновался в пещере и долгие года вел отшельнический образ жизни, изредка общаясь с людьми. К концу жизни у него появилось множество последователей. Мощи Антония хранятся во Франции и США.

Обычаи и традиции

В народе 30 января называли днем Антона Перезимника — крестьяне проверяли запасы еды и молились святому Антонию о безопасности домашнего скота. В этот день хозяйки выпекали колобки, символизирующие солнце. Считалось, что для отпугивания нечистой силы нужно было провести особый обряд: хозяину дома нужно было выйти из дома спиной, оставив следы ко входу. Таким образом нечисти показывали, что внутри есть хозяин.

Что можно делать

Погоде в этот день традиционно не доверяли — при выходе из дома необходимо тепло одеться и стараться не ходить по тем маршрутам, которые каждый использовал ежедневно. Выпечкой для приближения тепла кормили детей, передавая им здоровье.

Кроме того, нужно быть особенно осторожными в местах массового скопления людей — в этот день есть большой риск столкнуться с мошенниками и аферистами.

Что нельзя делать

Для того, чтобы не навлечь беду на родных, не следует заниматься работой, связанной с шитьем и вязанием.

Нельзя разрезать хлеб на две половинки — он считается символом солнца.

Также не стоит лениться и избегать работы или домашних дел. При этом дела следует завершить до захода солнца и не хвастаться перед другими своими успехами.

Согласно поверьям, зимние игры тоже под запретом — так зима может подумать, что людям все нравится, и не уйдет еще долгое время.

Приметы

— Облачная погода и наличие на небе туч – к метели.

— С утра поют птицы – к морозам. Птицы предпочитают садиться на верхние ветки деревьев – к скорому похолоданию.

— Узоры с окон начинают пропадать – к потеплению.

— Снегопад — потеплеет еще не скоро.

— Отсутствие ветра — к затянувшимся холодам.

— Луну хорошо видно из-за ясного неба — к плохому урожаю.

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