Традиции и обычаи 3 февраля: что нельзя делать православным в Максимов день

В народном календаре 3 февраля зовется Максимов день. Православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника, глубокомысленного богослова и строгого защитника православия. «Народные Новости» собрали приметы и народные поверья о том, что можно, а что не рекомендуется делать в этот день.

Кто такой Максим Исповедник

Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе. Родители обеспечили сыну достойное образование, и он стал советникам императора Ираклии. Однако Максим понял, что правитель все больше погрязает в ереси монофелитов, и покинул двор императора. Святой отправился в Хрисопольский монастырь, где принял монашество, а позже стал настоятелем.

Максим подвергался гонениям за выступления в публичных диспутах и активную защиту православия от ереси. Несколько раз его отправляли в ссылку, а в итоге подвергли мучениям. Скончался он в ссылке в 662 году, заранее зная о дне своей смерти.

Преподобный Максим считается помощником в бедах и утешителем, и в день его памяти принято вспоминать о добрых людях, когда-то пришедших на помощь в трудной ситуации. Святому молились о заступничестве за слабых, сирот и вдов.

Народные приметы на Максимов день

Считалось, что ясная заря в Максимов день означает, что погода какое-то время будет стоять морозная, а чистое ясное небо на протяжении дня — к раннему наступлению весны. Холодный и сухой день предвещал жаркий август. По ночному небу определяли, насколько успешным будет сельское хозяйство и подготовка к зимовке: если месяц на небе взойдет, скрываясь то и дело за облаками, то запасов удастся сберечь много, а вот если ночное небо будет чистым и без облаков, то в следующем году к этому дню в амбарах будет пусто.

Что можно, а что нельзя делать 3 февраля

На Максимов день была интересная традиция: муж и жена выходили во двор, держась за руки, и вместе стрясали иней с деревьев. Считалось, то это принесет в дом счастье и любовь. Незамужние девушки в этот день старались делится со всеми свежим хлебом — тогда в жизни скоро мог появиться давно желанный жених.

Нельзя было в этот день спорить и ругаться в доме — это могло привлечь нечистую силу, которая будет наводить беспричинный страх на домочадцев и прятать в самый неподходящий момент нужные вещи. Нельзя было в Максимов день отказывать в помощи нуждающимся. Преподобный всю свою жизнь всем помогал, защищал бедных и обездоленных. Тот, кто 3 февраля откажет в помощи, может вскоре и сам оказаться в очень трудном положении.

Также нельзя было оставлять близких голодными: для этого хозяйки пекли пироги с разными начинками и угощали не только родичей, но и прохожих, бедняков и нищих — так было принято в Максимов день. Возбранялась ругань с любимым человеком, иначе святой Максим мог лишить пару счастливого будущего. Нужно было собратья с духом и простить любимому или любимой все промахи, проявить максимум нежности и понимания.

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