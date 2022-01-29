Традиции и обычаи 29 января: как привлечь счастье и здоровье в Петров день

Жители России 29 ноября отмечают Петров день (Петр-полукорм»), верующие в этот день поклоняются веригам апостола Петра, а холодильник принято было забивать до отказа. О том, как появился этот праздник, что можно и что нельзя делать — в материале «Народных Новостей».

История

Апостол Петр, согласно приданиям, был одним из любимых учеников Иисуса. Его поместили в темницу и сковали цепями. Ночью к нему явился Ангел и освободил его, а цепи (вериги), оставшиеся в камере, стали святой реликвией, которой поклонялись верующие.

Это торжество еще называют Петром-полукормом. Обычно 29 января проверяли запасы еды — отмечалось, что к этому времени уже была использована половина еды и корма для домашнего скота.

Что можно делать

Традиционно в Петров день принято как можно больше еды заготовить впрок, при чем продукты должны быть разные — чем они разнообразнее, тем больше благополучия ждет семью.

Во избежание болезней люди умываются святой водой, а для отпугивания злых духов — кладут серебряный предмет на видное место.

Что нельзя делать

В народе верили, что в день Петра-полукорма нельзя отказываться от угощений, которые вам предложили (даже если это кусок хлеба). Хлеб при этом нельзя выбрасывать, можно навлечь на себя бедность.

Для удачи рекомендуется не сквернословить и ни с кем не ссориться. Также не следует заниматься делами, которые связаны с работой колющими и режущими предметами.

29 января всегда усердно работают, нельзя лениться до самого вечера. Девушкам нельзя стричь волосы и ногти.

Торжество нельзя встречать в грязном доме — чем больше грязи будет вычищено из дома, тем больше счастья придет в семью.

Приметы

— Если в амбарах ржаного хлеба больше половины осталось — будет хороший урожай.

— Курица стоит на одной ноге — к морозу.

— Если морозно в этот день, лето будет жарким.

— Северный ветер — к морозам и похолоданию.

— Снег идет — весной много травы будет. Еще это предвещает удачную рыбалку в теплое время года.

— Яркий месяц с крутыми рогами — к легкому и приятному морозу.

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