Традиции и обычаи 28 января: как прожить Павлов день, чтобы не навлечь на себя болезни

28 января — Павлов день. Православная церковь чтит память Павла Фивейского, первого христианского монаха, прожившего 113 лет, а из них больше 90 лет — в отшельничестве, молясь и прославляя бога. Приметы на Павлов день, что можно делать, а от чего воздержаться — в материале «Народных Новостей».

Отношение к 28 января на Руси

В народе про этот праздник говорили так: «Павел день прибавил», и наших пращуров можно понять — 28 января считался переломным днем зимы, позади остался день солнцестояния в декабре, сутки увеличиваются, становится буквально больше «дня и света». Несмотря на приближение весны и связанные с этим радости, на Руси считалось, что 28 января был днем ведунов: колдуны и ведьмы в этот день передавали свои способности ученикам, а простой люд остерегался порчи, которую могли наслать ведуны.

Народные приметы

Считалось, что ветреная погода 28 января сулит сырой год, а ясная, звездная ночь — к хорошему урожаю льна. Если в этот день щебечут снегири, значит, можно ждать перемен погоды в ближайшее время, а если небо заволокли тучи с севера, то ударят заморозки. Запрятавшиеся, нахохлившиеся вороны, сидящие смирно — тоже к похолоданию, а если эти птицы не замолкая каркают — наоборот, к оттепели.

В старину также считалось, что если звезды на небосклоне ведут себя в этот день по-разному, то следует ждать различных событий и вещей. Так, сильно блестящие звездные светила означали скорые морозы, а тусклый свет звезд означал, что скоро потеплеет. Стоит отметить, что по погоде в Павлов день судили, каким будет лето: если день стоял ясный — жаркое и сухое, а если дул ветер и шел дождь, то лето будет холодным и промозглым.

Что можно и что нельзя делать в Павлов день

В этот день советуют сходить в церковь. Кроме того, 28 января следует дать волю накопившимся чувствам, эмоциям. Если хочется плакать — проплачься, если хорошо и весело — посмейся от души. Важно в этот день оставаться открытым и искренним, и ничего не бояться, окружающие поймут ваши чувства. Также считалось, что Павлов день — хорошая дата для проведения свадьбы или венчания, это сулило счастливую супружескую жизнь.

В Павлов день не следует ругаться в стенах дома, нужно воздержаться от негативных эмоций — считалось, что зависть, злость и ссоры 28 января приведут к разладу в семье и к плохим отношениям с родными. Не следует уклоняться от уборки, иначе можно «душу замарать», что приведет к долгой печали и тоске, а ведь уныние — один из христианских грехов. Народное поверье говорит — в Павлов день нужно избегать грязи на одежде или обуви, следует соблюдать чистоплотность. Вещи необходимо отстирать, погладить, обувку — начистить. Общее отношение к себе, к жизни и людям в этот день складывается так — соблюдай чистоту и в сердце, и в одежде, дабы нечистая сила не смогла на тебя повлиять и наслать болезни и хвори.

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