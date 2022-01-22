Традиции и обычаи 22 января: что важно сделать в этот день, чтобы год был успешным

Дата 22 января является Филипповым днем. За эти сутки надо было окончательно смыть с себя прошедшие зимние праздники и особенно ударно поработать, в том числе по дому. О том, какие запреты были установлены на этот день, что надо и не надо делать, — в материале «Народных Новостей».

Народный герой

Великий подвижник Филипп жил в XVI веке. По велению царя Ивана Грозного он стал митрополитом Московским. Известно, что Филипп всегда старался смягчись нрав государя и даже осуждал опричнину — в том числе публично. Кончилось это тем, что Филипп навлек на себя царский гнев, его судили, лишили сана, отправили в монастырь, а потом и задушили. В 1648 году его причислили к лику святых.

Издавна в этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». Дело в том, что после продолжительного празднования Нового года и Рождества у людей накапливалось множество дел, к которым они приступали обычно 22 января. Однако большинство из бытовых заморочек ложились на плечи хозяйки дома, про которую в народе говорили: «Не та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, которая щи вкусно варит».

Главный обычай дня

Главным в этот день был обычай мыться в бане. После похода в баню важно было окатиться ледяной водой, так как холод должен был отрезвить человека от праздников и отдыха.

Кроме того, предки верили, что именно в этот день в бане можно смыть Святки. Так, баня стала символом прощания с праздничной беспечностью и настраиванием на работу.

Главное блюдо дня

В этот день с давних времен принято варить щи из кислой капусты непременно в самом большом чугуне. В этом есть свой тайный смысл — женщины таким образом «приучали» семью к дому, в первую очередь это касалось мужа. Ведь за время святочных праздников мужчины могли пристраститься к застольям в чужих хатах. А может и вовсе заглядеться на чужих жен.

Что можно делать 22 января

Помимо обязательного похода в баню, в этот день также стоит по древнему обычаю привести себя и свое жилище в порядок. Поэтому рекомендуется провести генеральную уборку, заняться починкой и ремонтом домашнего быта, а также перестирать всю скопившуюся за праздники одежду.

Главные запреты дня

22 января нельзя бездельничать — лентяев, неусердных работников ждут неудачи. Кроме того, в этот день нельзя ссориться с близкими, выяснять отношения с возлюбленными. Иными словами, нельзя приносить в дом и семью раздор.

Также, согласно приметам, нельзя пришивать пуговицы, иначе будет невозможно избавиться от старых проблем. Однако, если в срочном порядке нужно было пришить пуговичку, то, чтобы нейтрализовать действие приметы, нужно было обязательно трижды сплюнуть через левое плечо.

Еще одним запретом 22 января являются сборы в дальнюю дорогу, так как она будет несчастной — в пути могут случиться кражи, знакомства с неприятными людьми, а также проблемы денежного характера. Но если на 22 января запланирована поездка, от которой нельзя отказаться, то нужно перед тем, как выходить из дома, обязательно подмести пол впереди себя.

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