Традиции и обычаи 21 января: что нельзя делать в день памяти Емилиана Кизического

День памяти святого Емилиана Кизического отмечается 21 января. Во время праздника существует множество правил, которые категорически запрещено нарушать. О том, каких традиций стоит придерживаться в этот день — читайте в материале «Народных новостей».

Православные верующие чтят память святого Емилиана Кизического ежегодно 21 января. В народе праздник называется Емельяновым днем. Святой был распространителем христианства по миру, он был избран священником и продолжал обращать людей ко Христу до конца жизни.

Емилиан обладал уникальными способностями, он умел исцелять людей, за что однажды чуть не расплатился жизнью. Язычники, увидев, как святой чудесным образом исцелил парализованного больного, захотели его убить и долгое время пытали. Но когда меч коснулся его шеи, металл изменил свойства и стал мягким словно ткань.

Такое чудо поразило язычников, они упали на колени перед Емилианом и уверовали в Христа. Но святой решил покинуть этот мир и начал молиться о мученической смерти Господу, тогда палач смог убить его. Святого похоронили со всеми почестями, а в день смерти стали вспоминать о нем.

В Емилианов день, по народному поверью, нужно соблюдать ряд правил, чтобы не накликать на себя беду. Так, 21 января принято собираться в большой компании близких людей и делиться увлекательными историями. Главное, чтобы они были интересными и занимательными.

В праздник женщинам разрешено заниматься рукоделием, поэтому многие девушки украшали прялки и показывали их всем жителям деревни. В этот день нужно пригласить кумовьев на праздничный обед. По поверью, застолье принесет крепкое здоровье ребенку, чьими крестными являются гости.

На Емильянов день категорически запрещено работать в первой половине дня. Касается это и работ по дому — стоит отложить мытье полов и стирку на вечер или другой день. Плохой приметой на Емелю, согласно обычаям, является варка киселя. Если выпить этот напиток, то в дом могут прийти беды, говорится в поверьях.

Не стоит и в Емилианов день покупать на базаре веревки. На Руси верили, что эта покупка может привести к серьезным проблемам со здоровьем близких.

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