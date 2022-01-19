Традиции и обычаи 19 января: что нельзя делать в день Крещения Господня

День Крещения Господня отмечают православные христиане 19 января. О том, что можно и нельзя делать в этот святой день согласно древней традиции — в материале «Народных Новостей».

Крещение Господне издавна считалось одним из важнейших праздников в народном календаре. В этот день завершались Святки, а это значило, что люди переставали контактировать с «иным миром». Именно поэтому большинство крещенских обрядов так или иначе связаны с очищением: люди не только омывались в прорубях, но и активно занимались уборкой своих жилищ, чтобы вымести весь сор, в котором мог спрятаться чертенок.

Что можно делать в день Крещения Господня

Наши предки верили, что трижды окунувшись в прорубь 19 января можно сохранить силы и здоровье на весь год. Также этот обряд имел освободительный смысл — вода смывала грехи.

Крещение — отличный день, чтобы начать совершать добрые дела. Люди верили, что в этом случае добро вернется сторицей.

Холостым мужчинам считалось правильным ходить мимо домов незамужних девушек, заглядывая в окна. Женщины выносили коробки с орехами, а если один из них был обмотан красной нитью, это означало, что девушка готова принимать женихов.

Сегодня по домам ходить не принято, однако традиция сватовства осталась. Считается, что в этот день можно получить благословление небес.

Что нельзя делать в день Крещения Господня

Нырять в прорубь нужно правильно: не дозволяется это делать, не прочистившись и не исповедовавшись. Эта традиция распространяется не только на проруби для священного омовения, но и на все другие водоемы. Считалось, что «нечистый» человек окунаться не должен.

Нельзя проявлять скупость, иначе весь год в доме будет голод. По традиции, на праздничном столе должно быть не меньше девяти блюд.

Оставив обувь за порогом в день Крещения Господня, можно сильно заболеть, а заплакав, привести в дом несчастье.

Ссориться и ругаться тоже нельзя. Считалось, что пожелав кому-то зла в этот священный день, человек получит все бумерангом в стократном размере.

Лучше не стричь волосы и ногти, поскольку можно «срезать свою судьбу». Дав в долг, человек рискует остаться без достатка на весь год.

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