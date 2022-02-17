Традиции и обычаи 17 февраля: как улучшить здоровье в день Николы Студеного

Православные христиане ежегодно 17 февраля отмечают день Николы Студеного. Название праздника связано с тем, что к этому дню на Руси наступали крепкие февральские морозы. О традициях, обычаях и запретах праздника — в материале «Народных Новостей».

История праздника

Николай родился в христианской семье на острове Крит. Когда ему исполнилось 10 лет, родители отправили его в монастырское училище Студийской обители. В 16 лет Николай принял постриг в монахи, а после получил священный сан.

Во времена гонений христиан Николай вместе с Феодором Студитом попал в темницу и терпел пытки. Но несмотря на все, он продолжал исповедовать христианство. После того, как гонения закончились, Николай вернулся в Студийскую обитель и стал настоятелем.

После смены правителя, Николай ушел в скитания. Он вновь вернулся в монастырь уже пленником, но смог спастись. За праведную жизнь он получил дар исцеления от болезней и помогал людям до конца жизни.

Обычаи и традиции праздника

На Руси праздник Николы Студеного иначе называли Никольскими морозами. Такое название было связано с тем, что на это время приходились сильные холода. По традиции, в этот день хозяйки занимались домашними делами и читали особые молитвы, чтобы защитить скот от нападения диких зверей.

Праздник считался хорошим для проведения различных обрядов на богатство и замужество. В этот день знахари помогали людям лечить болезни и улучшать самочувствие. Верующие же в день Николы Студеного обращались с молитвами к святому, и он помогал им исцеляться от хворей.

Что запрещено делать

В праздник Николы Студеного, по традициям, нельзя было без нужды выходить из дома. Считалось, в этот день также нельзя было посещать лес, поскольку можно было встретиться с опасным зверем.

По традициям, в праздник было запрещено стричь волосы и ногти, поскольку в жизни могла произойти беда. Нельзя было в этот день также ходить в баню, потому что можно было получить ожог от горячей воды.

Считалось, что в праздник нельзя было совершать дальнюю поездку. Если же она очень срочная, то перед выходом из дома нужно было помолиться святому, чтобы он благословил на хорошую дорогу.

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