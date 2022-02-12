Традиции и обычаи 12 февраля: как избежать болезней и привлечь удачу в день Трехсвятия

По народному календарю, 12 февраля получило название Трехсвятие, Васильев день, звериный праздник, или звериный песенник. В этот день Православная церковь празднует Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. О том, как трое святых были признаны равными перед богом, о приметах и поверьях в этот день — в материале «Народных Новостей».

История дня Трехсвятия

В названии христианского праздника лежит история, начавшаяся в Константинополе на рубеже тысячелетий. Жители древнего города вели долгие споры о том, кому из трех великих святителей следует отдать предпочтение. Часть горожан ратовала за Василия Великого, и называла себя василианами, другие же превозносили выше прочих Григория Богослова, и именовали себя грегорианами. Еще одна обширная группа людей прославляла Иоанна Златоуста.

Раздоры на этой почве порой перерастали в нешуточную вражду, и так было до тех пор, пока в 1084 году митрополиту Иоанну Евхаитскому по воле божией не было дано видение: перед ним предстали три святителя и заявили, что равны они в глазах Господа. Все трое потребовали прекратить споры и всякую вражду, и установить единый день празднования их памяти.

Традиции и обычаи на 12 февраля

В народе считалось, что в этот день судили о погоде на февраль, и если 12 числа стояла теплая погода, то весь грядущий месяц будут стоять морозы. В лесу начинался «звериный свадебник», и обитатели лесных пущ бились друг с другом за право создать пару: порой драки между животными портили жизнь обычных людей, внезапно выбегая на дорогу и портили санный путь. Также считалось, что прилет грачей в этот день сулил неурожайный год, но обилие ягод в лесу по осени.

Согласно поверью, в этот день возбранялось прясть, шить и подковывать лошадей, а если кто и нарушит завет, то у того заболят руки и ноги. Молодые девушки в этот день привораживали любимых, вешали цветные ленточки на деревьях и приговаривали: «Как я эти ленты привязала, так и раб божий ко мне бы привязался, меня посватал и повенчался. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

Народные приметы на 12 февраля

Большая часть народных примет в день Трехсвятия посвящены погоде на ближайшее будущее. Считалось, что луна на ночном небе, окрасившаяся в красный цвет — к сильному ветру, а ветреный в целом день — к сырому году. Появление дикого зайца в огороде говорило о грядущих заморозках, а покрытые инеем деревья — о скором потеплении. Закатное солнце, укутанное тучами — к бурану, а если лошади на землю ложатся — к теплу. Сильный ветер в безоблачную погоду предвещал сильное и скорое похолодание, а появление мышей, выползших из норок, на снегу говорило о быстрой оттепели.

Что можно и что нельзя делать 12 февраля

На Трехсвятие хозяйки всегда устраивали в доме уборку и перестановки: протирались от пыли все поверхности, мылись полы. Считалось, что это привлечет в жилище удачу и благополучие. 12 февраля девушки пытались приворожить того юношу, что обычно не обращал внимание на молодых девчат и воротил нос от внимания. Примирение — неотъемлемая часть праздника, люди в этот день стремились уладить все возможные конфликты с близкими, родственниками и соседями.

Важная запрещающая примета — 12 февраля людям не разрешалось ходить в лес. Как отмечалось, этот день считался началом гона у зверей, и кто ослушается наказа, тот мог быть покалечен дикими животными. Считалось, что 12 февраля обитатели лесных чащ устраивают меж собой бои за лучшую пару, и лишний раз зверей рекомендовалось не тревожить.

Не рекомендовалось в этот день вязать, прясть и стирать белье и одежду — пряжа порвется, а вода в землю за собой все здоровье унесет. Запрещалось также проявлять агрессию и ревновать — негативные эмоции на Трехсвятие провоцировало появление серьезных болезней.

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