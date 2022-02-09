Традиции и обычаи 10 февраля: как почтить память святых в Ефремов день

Традиции и обычаи 10 февраля: как почтить память святых в Ефремов день Новости
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По народному календарю, в России 10 февраля отмечается день Домового или Ефремов день. Православные в эту дату чтут память святого Ефрема Сирина, помогавшего людям обрести веру.

История

Ефрем Сирин родом из Турции, имел хорошее образование и прекрасно разбирался как в языческой мифологии, так и христианстве. Решение изменить свою жизнь он принял после того, как попал в тюрьму. Его несправедливо обвинили в краже скота и посадили на 70 дней. Там он, пообщавшись с другими заключенными, узнал, что вместе с ним находится множество людей, которых без вины поместили под стражу. После он решил стать отшельником и посвятил себя Богу: толковал Священное писание, вел проповеди, общался с язычниками, принимая их в лоно христианства. Благодаря ему многие смогли обрести веру.

Традиции и обычаи 10 февраля: как почтить память святых в Ефремов день

Что можно делать

Встретить праздник следует в чистом доме, однако многие занимались уборкой прямо в этот день, что только приветствовалось.

Для того, чтобы задобрить домового, проводили обряд: на ночь в печке оставляли миску с молоком и горшочек с кашей. Если духа удалось задобрить, то в доме будет спокойствие и тепло. О том, что дух остался недоволен, говорила болезнь, проявившаяся у кого-либо из членов семьи.

В народе также верили, что в Ефремов день после обеда нужно почаще смотреться в зеркало. Считалось, что это поможет сохранить молодость и красоту.

Традиции и обычаи 10 февраля: как почтить память святых в Ефремов день

Что нельзя делать

Как и во многие другие праздники, домочадцам рекомендовалось не ссориться между собой и не вступать в конфликты с соседями.

Убийство насекомых было под запретом — древние верили, что это могло разозлить святого Ефрема, которого в народе называли сверчковым заступником. В противном случае можно навлечь на себя несчастья.

Животные, как считалось ранее, являются верными союзниками домового. Поэтому к ним нужно относительно с уважением. А вот гладить и кормить незнакомых животных не следует.

Традиции и обычаи 10 февраля: как почтить память святых в Ефремов день

Приметы

— Сухой снег сулит оттепель, мокрый — морозы.

— Густой воздух — к дождю и пасмурной погоде.

— Ветреный день — к дождливому лету.

— Лед на озерах и реках растаял — к ранней весне.

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