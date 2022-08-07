TP-Link представила умный и полностью автоматический дверной замок TL-SL31 Lite за 90 долларов

Компания TP-Link представила в Китае умный дверной замок за 90 долларов. Устройство, получившее обозначение TL-SL31 Lite, уже можно заказать в Поднебесной





Создатели подчеркивают, что замок полностью автоматический – с ним не требуется совершать никаких дополнительных действий после открытия или закрытия двери. Так, например, при закрытии двери замок блокируется автоматически (условно говоря, автоматически активируется «ночная задвижка»). Разблокировать устройство можно пятью разными способами: например, кодом на цифровой панели, отсканировав отпечаток пальца (скорость срабатывания – 0,369 с) или со смартфона. Естественно TL-SL31 Lite поддерживает и Wi-Fi, и Bluetooth.

Особенностью внешнего исполнения является цифровая панель, поворачивающаяся к верху на угол 15°. Создатели уверяют, что время автономной работы замка находится на уровне топовых решений на рынке. Ну а в случае разрядка подзарядить аккумулятор можно через порт USB-C.