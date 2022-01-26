Toyota Urban Cruiser назван лучшим бюджетным кроссовером, которого не хватает на рынке РФ

Новые автомобили в России продолжают дорожать, и некоторые модели, считавшиеся бюджетными, уже могут быть недоступны. Эксперты представили шесть лучших относительно недорогих кроссоверов, которых недостаточно на отечественном рынке машин.

Лидером рейтинга стал японский автомобиль Toyota Urban Cruiser, собранный на базе Suzuki Vitara Brezza. Главным отличием машины является дизайн и более дорогие комплектации. Стоимость авто начинается от 900 тысяч рублей.

Suzuki Vitara Brezza расположилась на втором месте. Эту модель можно приобрести от 800 тысяч рублей. Об этом информирует NJcar.

Замкнул тройку лидеров корейский Hyundai Venue. На четвертом месте оказалась Kia Sonet. Оба авто имеют 1,2-литровый «атмосферник» на 83 л.с., 1,0-литровый 120-сильный турбомотор или дизель на 1,5 литра с отдачей 100 л.с. Цены на авто начинаются от 700 тысяч рублей.

Пятое место занял Nissan Magnite. Он создан на одной платформе с Renault Kiger, который расположился на шестой строчке рейтинга бюджетных авто, не хватающих в России.

загрузка...