Toyota стала лидером по продажам на вторичном рынке в России

Лучшим рамным внедорожником стал Land Cruiser 200. До первого рестайлинга он оснащался 4,7-литровым ДВС 2UZ-FE с отдачей 288 л.с. Эту линейку выбирают как раз из-за двигателя. Он преодолеть до 800-900 тысяч км без поломок, что важно для вторичного рынка.