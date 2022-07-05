Toyota стала лидером по продажам на вторичном рынке в России

Поддержанные автомобили на на рынке иномарок в России покупают охотно даже с большим пробегом. Toyota стала лидером по количеству совершенных сделок. Россияне доверяют бренду за надежность и доступность.
Лучшим рамным внедорожником стал Land Cruiser 200. До первого рестайлинга он оснащался 4,7-литровым ДВС 2UZ-FE с отдачей 288 л.с. Эту линейку выбирают как раз из-за двигателя. Он преодолеть до 800-900 тысяч км без поломок, что важно для вторичного рынка.
Покупатели, которые выбирают кроссовер останавливаются на Toyota RAV4, который выпускался в 2006-2009 годах, под капотом которого устанавливались бензиновые ДВС объемом 2,0 и 2,4 литра.
Ну и фанаты бизнес-класса перепокупают Toyota Camry образца 2006-2009 годов. Самым покупаемым автомобилем стал японский бестселлер Toyota Corolla, который без серьёзных поломок способен преодолеть отметку в 400 тысяч км пробега, сообщает NJcar.