Toyota Sequoia попала в топ-4 рейтинга больших серийных внедорожников мира

Внедорожники идеально подходят для больших семей, в мире есть четыре марки, которые востребованы больше других. Марка Toyota Sequoia заняла последнее место в топ-4 соответствующего рейтинга.

Автоэксперты отметили, что внедорожники пользуются успехом не только у семейных водителей, но и любителей экстремальной езды. Транспортное средство идеально подходит для бездорожья. Специалисты изучили международный рынок и определили четыре марки, которые покупают чаще всего. Четвертое место заняла восьмиместная модель Toyota Sequoia.

Топ-3 открыла марка Nissan Armada, которая создана на базе Nissan Patrol. Рамный внедорожник отличается от вышеуказанной модели внушительными габаритами. Длина Sequoia достигает 5209 мм, но у Patrol она больше — 5306 мм.

На второй строчке рейтинга расположился Ford Expedition Max. Этот внедорожник считается самой большой машиной в линейке бренда. Его длина еще больше: варьируется от 5334 мм до 5636 мм. Первое место досталось Chevrolet Suburban. Длина кузова достигает 5700 мм, пишет NJcar.

Эксперт Владимир Соловьев предупредил владельцев личных транспортных средств об опасной езде зимой на неочищенных от снега машинах. Речь идет о всех существующих марках авто.

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