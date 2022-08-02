Toyota приостановила приём заказов на внедорожник Land Cruiser 70, выпускаемый с 1984 года. Слишком большой спрос

Компания Toyota приостановила приём заказов на рамный внедорожник Land Cruiser 70, выпускаемый с 1984 года. Принять такое решение пришлось из-за слишком высокого спроса и всё ещё сохраняющейся нехватки электронных компонентов, которая не позволяет быстро исполнить даже предоплаченные заказы. Ждать заказанный автомобиль приходится от 3 до 14 месяцев в зависимости от комплектации.





В производственной гамме Toyota Land Cruiser 70 присутствуют не только обычные пятидверные версии, но и трёхдверные остеклённые фургоны (Troop Carrier), а также пикапы Land Cruiser с одно- и двухрядной кабинами. Внедорожник оснащается 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 228 л.с. и 4,5-литровым турбодизелем V8 мощностью 205 л.с. И тот, и другой работают в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом типа part-time с раздаточной коробкой, понижающей передачей и принудительно блокируемым дифференциалом. Незаурядные внедорожные способности Toyota Land Cruiser 70 особенно ценят в Австралии.