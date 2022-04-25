Toyota представила услугу временной покраски автомобилей. Новый слой можно снять без вреда для оригинального покрытия

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Toyota Motor объявила о создании новой технологии снятия лакокрасочного покрытия, которая позволит японскому автопроизводителю предложить своим клиентам новую дополнительную услугу к следующему году.

Технология снятия лакокрасочного покрытия позволит без проблем перекрашивать старые автомобили Toyota в один из более чем 100 предлагаемых цветов. Автопроизводитель утверждает, что новый слой краски можно снять без вреда для оригинального покрытия. Эта услуга изначально доступна только в Японии.

Эта новая технология основана на статистике, которая показывает, что люди стали дольше сохранять свои автомобили. С внедрением этой новой технологии Toyota надеется помочь людям владеть автомобилями еще дольше. Кроме того, эта технология даст энтузиастам свободу выбора нового цвета.





В сообщении Nikkei Asia утверждается, что компания Kinto, базирующаяся в Нагое и принадлежащая Toyota, будет предлагать эту новую услугу владельцам автомобилей, на которые распространяется подписка Toyota. Компания пока не объявила цены на эту услугу. В отчете утверждается, что в данный момент уточняются детали ценообразования, а также возможные местоположения сервисных центров.

С точки зрения технологии, Kinto, как утверждается, использует высокоскоростную струю воды для удаления существующей краски с автомобиля. Это позволит избежать возможного повреждения оригинального лакокрасочного покрытия. В других работах по удалению краски используются специальные химические вещества для удаления краски. Также источник утверждает, что с новым слоем краски автомобиль будет иметь лучшую защиту от дождя и ветра.

Каким образом будет решаться вопрос с местными органами власти при изменении цвета автомобиля, источник не уточнил.