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    Toyota представила услугу временной покраски автомобилей. Новый слой можно снять без вреда для оригинального покрытия

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Toyota представила услугу временной покраски автомобилей. Новый слой можно снять без вреда для оригинального покрытия

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    Toyota Motor объявила о создании новой технологии снятия лакокрасочного покрытия, которая позволит японскому автопроизводителю предложить своим клиентам новую дополнительную услугу к следующему году.

    Технология снятия лакокрасочного покрытия позволит без проблем перекрашивать старые автомобили Toyota в один из более чем 100 предлагаемых цветов. Автопроизводитель утверждает, что новый слой краски можно снять без вреда для оригинального покрытия. Эта услуга изначально доступна только в Японии.

    Эта новая технология основана на статистике, которая показывает, что люди стали дольше сохранять свои автомобили. С внедрением этой новой технологии Toyota надеется помочь людям владеть автомобилями еще дольше. Кроме того, эта технология даст энтузиастам свободу выбора нового цвета.


    В сообщении Nikkei Asia утверждается, что компания Kinto, базирующаяся в Нагое и принадлежащая Toyota, будет предлагать эту новую услугу владельцам автомобилей, на которые распространяется подписка Toyota. Компания пока не объявила цены на эту услугу. В отчете утверждается, что в данный момент уточняются детали ценообразования, а также возможные местоположения сервисных центров.

    С точки зрения технологии, Kinto, как утверждается, использует высокоскоростную струю воды для удаления существующей краски с автомобиля. Это позволит избежать возможного повреждения оригинального лакокрасочного покрытия. В других работах по удалению краски используются специальные химические вещества для удаления краски. Также источник утверждает, что с новым слоем краски автомобиль будет иметь лучшую защиту от дождя и ветра.

    Каким образом будет решаться вопрос с местными органами власти при изменении цвета автомобиля, источник не уточнил.

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