Toyota показала электрический внедорожник Compact Cruiser EV

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Toyota представила несколько изображение нового автомобиля Compact Cruiser EV. Это малогабаритный электрический внедорожник, представленный совместно Toyota и Lexus в Токио в прошлом году.

Compact Cruiser EV был удостоен награды Car Design Award 2022 изданием Auto&Design. Compact Cruiser EV был разработан Центром развития дизайна Toyota Europe в Ницце, Франция. Он имеет некоторые характеристики Toyota Land Cruiser первого поколения в сочетании с элементами FJ Cruiser.





Compact Cruiser EV, скорее всего, будет полноприводной моделью. Автомобиль получит светодиодные фары, большие защитные пластины, квадратные крылья и достаточный дорожный просвет. Он также имеет боковую лестницу и сделанный на заказ багажник на крыше, сочетающие в себе прочность и компактность.

Toyota заявляет, что целевой клиентской базой для Compact Cruiser EV являются городские жители, которые любят проводить время на свежем воздухе. Хотя ключевых технических деталей по-прежнему нет, Compact Cruiser EV должен перейти в серийное производство совсем скоро.





Toyota говорит, что она провела 30 лет исследований в области технологий электромобилей. В компании уверены, что в конечном итоге клиенты будут хотеть автомобили с нулевым уровнем выбросов, которые подчеркивают их характер и стиль жизни. Toyota говорит, что Compact Cruiser EV — прекрасный пример таких желаний.