Toyota, Lexus и Nissan решили остаться в России

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Появились хорошие новости для российских поклонников компаний Toyota, Lexus и Nissan, которые не собираются уходить из России. Производство и поставки всё ещё приостановлены, но дилеры этих компаний продолжают работать в обычном режиме.

Ещё 2 марта пресс-служба российского офиса Toyota сообщила об остановке производства и поставок автомобилей Toyota и Lexus в Россию. 14 марта в простой отправился петербургский завод Nissan, который столкнулся с перебоями в поставках комплектующих и прочими проблемами с логистикой.





Пока что речь не идёт о закрытии заводов, о чём наверняка предупредила бы компания Nissan. Представители Toyota прямо заявили, что таких планов нет.

В настоящий момент все официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет.

Toyota

Как мы уже сообщали, Toyota сегодня заявила, что не выполнила план глобального производства в апреле этого года, поэтому десятки тысяч человек не получат свои новые машины.