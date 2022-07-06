Toyota Crown 2023 выходит 15 июля

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Компания Toyota официально сообщила о том, что Toyota Crown шестнадцатого поколения дебютирует уже в следующую пятницу, 15 июля.

В Сети есть различные версии того, как будет выглядеть Toyota Crown 2023. Некоторые считают, что это будет «седан с мотивами кроссовера», сочетающий в себе приземистый кузов, завышенный дорожный просвет, «мускулистые» боковины и типичные для SUV пластиковые накладки на колесных арках.





По предварительным данным, габариты автомобиля должны составить 4930 х 1840 х 1540 мм при колёсной базе 2850 мм. При этом Toyota Crown нового поколения будет построена на базе той же платформы TNGA-L, на которой создана нынешняя модель пятнадцатого поколения.

Toyota Crown S220 выпускается с 2018 года, она оснащается 2,0-литровым 245-сильным турбомотором 8AR-FTS. Также доступны две гибридные версии: с 2,5-литровым атмосферным двигателем суммарной мощностью 226 л.с. и 3,5-литровым общей мощностью 359 л.с. Привод может быть задним или полным.

Первая модель Toyota Crown вышла в 1955 году.