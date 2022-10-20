Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль 2022 года. RAV4 и Camry вошли в топ-5

Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2022 году. По подсчетам аналитиков Focus2move, за период с января по июль текущего года ее продажи составили 629 тыс. единиц.





Вторым по популярности стал кроссовер Toyota RAV4, получивший в октябре новую версию для японского рынка. За семь месяцев с начала года он разошелся тиражом в 521 тыс. экземпляров. Замкнул «тройку» лидеров электромобиль Tesla Model 3, продемонстрировавший почти 40-процентный рост продаж по сравнению с 2021 годом: с января по июль свой выбор на нем остановили 395 тыс. покупателей.

Бизнес-седан Toyota Camry за отчетный период купили 383 тыс. раз, что обеспечило ему четвертое место в списке. Пятым стал кроссовер Honda CR-V, семимесячные продажи которого составили 358 тыс. единиц.

Сразу на семь позиций поднялся электрический кроссовер Tesla Model Y: его продажи с начала года выросли на рекордные 97%, до 310 тыс. единиц. Седьмое место досталось Hyundai Tucson, самому продаваемому корейскому автомобилю в России: с января по июль он обрел по всему миру 302 тыс. новых владельцев.

В топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире за отчетные семь месяцев также вошли седан Nissan Sylphy (274 тыс. ед.), китайский хитовый электромобиль Wuling Hongguang Mini EV (264 тыс. ед.) и Toyota Yaris (254 тыс. ед.).