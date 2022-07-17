Toyota Alphard отдыхает. В Китае анонсирован гибридный минивэн Trumpchi M8 – «король радиаторных решёток»

В Китае анонсирован минивэн Trumpchi M8, у которого есть одна, но очень яркая особенность. Она заключается во внешнем виде. Точнее, в радиаторной решётке. До недавнего времени такой сверхбольшой решёткой славился Toyota Alphard, но китайцы постарались перещеголять японских коллег.





И у них получилось. Решётка тут простирается практически от борта до борта. Интересно, что будет предложен вариант и с горизонтальными полосками, но он такой же габаритный, хотя визуально воспринимается уже не столь массивно (как тот, что с вертикальными).







Радиаторная решетка бензиновой версии поскромнее

Полноценной премьеры Trumpchi M8 еще не было – она состоится осенью, но уже сейчас известно, что у автомобиля будут две версии. Та, что с огромной решёткой – гибридная, с бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 190 л.с. и электродвигателем неназванной мощности. Второй вариант – с обычным бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 л мощностью 251 л.с. Коробки передач – вариатор или 8-ступенчатая АКПП.









У Trumpchi M8 не только радиаторная решётка больше, чем у Toyota Alphard – больше и сам автомобиль. Габариты – 5193 х 1893 х 1823 мм, колесная база – 3070 мм. Масса бензиновой версии составляет 2060 кг, гибрид тяжелее – 2245 кг. Цены не объявлены, но M8 нынешнего поколения с бензиновым двигателем мощностью 201 л.с. и 6-ступенчатой АКПП стоит от 26 260 долларов. Новая модель, естественно, будет дороже, не говоря уже о гибридной версии.