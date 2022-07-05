Истинное мнение россиян о Курилах удивило автора портала Toyokeizai. В Японии считают, что жителей России можно считать «прояпонскими», сообщает «ПолитРоссия».
Автор отмечает, что имеет много знакомых в России. Многие из них увлечены японским аниме и мечтают побывать в Японии. Но когда речь заходит о Курильских островах, они занимают не прояпонскую позицию.
«Я был удивлен, услышав подобные высказывания, но, если хорошенько подумать, русские есть русские, независимо от их увлечений», – отмечает автор Toyokeizai.
Кроме того, россияне, которым нравится Япония, уверены, что сейчас она полностью контролируется США. Вашингтон разжигает курильский вопрос специально, чтобы воспрепятствовать дружбе Токио и Москвы, считают они.
Интерес к кухне, боевым искусствам или культуре Японии не делает россиян политически дружественными Японии. В национальных интересах Токио отказаться от фантазий и признать суровую реальность, считает автор.