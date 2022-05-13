товары из списка параллельного импорта можно будет купить на «Яндекс.Маркете», Ozon и Wildberries

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Как стало известно, товары из списка параллельного импорта будут продаваться на «Яндекс.Маркете», Ozon и Wildberries. О том, что Wildberries приняла такое решение, мы писали вчера. Теперь же стало известно о двух других площадках.

Представитель Ozon заявил, что многие продавцы уже выразили заинтересованность в возможности реализовывать товары из списка параллельного импорта. Согласно правилам Ozon, продавец должен предъявлять свидетельство на товарный знак, таможенную декларацию и договор с правообладателем. Но договора с правообладателем в случае с параллельным импортом нет, поэтому продавец обязан показать всю цепочку покупки товара, а также подтвердить его соответствие приказу Минпромторга.

В «Яндекс.Маркете» заявили, что продавцы по-прежнему должны гарантировать, что их продукция соответствует требованиям российского законодательства и законно введена в оборот. «Яндекс.Маркет» требует у продавцов документы, которые позволяют определить происхождение товара.





Генеральный директор облачного сервиса «Мойcклад» Аскар Рахимбердиев заявил, что ещё до разрешения параллельного импорта на этих площадках не следили строго за авторским правом, блокируя продажи лишь в случае жалобы от владельца марки или официального представителя.

6 мая Минпромторг утвердил список из более чем из 50 категорий товаров, которые разрешается ввозить в страну без согласия правообладателей. В список вошли телефоны, бытовая техника, одежда, парфюмерия, автомобильные комплектующие и другое. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компании, продукция которых попала в перечень товаров, доступных для параллельного импорта, пока что не просили российскую сторону об исключении из перечня.