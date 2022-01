А помните дефицитное время? Дни, когда каста партийных работников и чиновников ни в чем себе не отказывала, а остальные топтались в очередях, сочиняя шутки о «социалистическом изобилии». Среди простых граждан гулял короткий, но передающий всю суть эпохи анекдот: СССР делает всё на благо человека, только мы не знаем этого человека. Таким образом, народная память и запечатлела Брежнева.

В этой статье редакция «Со Вкусом» вспоминает о вещах, которые тогда было трудно купить, достать или обменять. Мы расскажем про товарный дефицит и причину его возникновения. А также разберемся, что и сколько стоило в те самые суровые советские времена.

Товарный дефицит в СССР: 10 вещей, которые трудно было достать

Главным героем того времени считался тот, кто распределяет — продавец, товаровед или заведующий магазином. Как забыть излюбленную фразу работника прилавка: «Вас много, а я одна»? Разбираемся, почему обычные сегодня предметы в СССР были на вес золота.

Джинсы

В 60-х годах в СССР всколыхнул настоящий вещевой бум. В моду вошли американские джинсы. Однако легально никто их не привозил. А на то, что предлагали отечественные производители​, без слез не глянешь. Любители одеться поинтересней отстаивали очереди за индийской и польской джинсой. Сказать, что джинсы у спекулянтов стоили дорого – ничего не сказать. Это были немыслимые деньги. Со временем советские граждане приспособились, и стали делать штаны похожие на американские джинсы самостоятельно.

Духи

Первыми духами французского производства в СССР стали Dior Diorissimo. В 70-х советские женщины млели только от упоминания об этом аромате. Цена флакона составляла 20 рублей, но достать их было нереально. Поэтому и приходилось переплачивать. Среди популярных импортных были болгарские духи «Сигнатюр» и польские «Госпожа Валевская» и «Быть ​​может». К слову, в СССР производили около 600 видов косметики на 12 предприятиях. Но продукция была такого низкого качества, что советские женщины мечтали о зарубежном. Найти французскую пудру или помаду было очень трудно. Приемлемой альтернативой становились польские товары. За ними модницы и отстаивали у магазина по несколько часов.

Меховая шапка

Без преувеличения, это была мечта многих. За меховой шапкой и очередь можно отстоять, и всю заначку из дома вынести. Быть как Барбара Брыльска из «Иронии судьбы» хотели практически все советские женщины. А еще больше хотелось просто такую же шапку. На тот момент мех был на пике моды и достать его было крайне сложно. Стоила же эта меховая красота 2, а то 3 среднестатистических зарплаты.

Колбаса

В начале 70-х начались серьезные проблемы в животноводческой отрасли. При одновременном росте населения поголовье скота не увеличивалось. Столкнувшись с нехваткой мяса, чиновники изменили традиционную рецептуру колбасных изделий. Для большей экономии стали вводить муку, крахмал и другие добавки. Процент мяса в колбасе, естественно, уменьшался. Но очередь образовывалась даже за самой обычной «Докторской». О сервелате добрежневских времён даже говорить не приходилось. Уже в 80-х его не производили. Спросом пользовался лишь венгерский сервелат, который выдавали по заказу особо ценным работникам.

Капроновые колготки

В СССР первые капроновые колготы появились лишь в 70-х годах. И то были они только в одном цвете. В это время в мире активно создавалось множество новых моделей разных оттенков. Поэтому модницы СССР отбеливали и красили свои чулочные рейтузы. Настоящий ажиотаж вызывали немецкие и чехословацкие колготки, что периодически появлялись в продаже.

Жвачка

Еще одним вожделенным предметом времен дефицита была жвачка или, как говорили фарцовщики, «бубле-гум». И дело было не так в жвачке, как в стиле американских фильмов. Там ее жевали, конечно же, крутые парни. Жевательная резинка была главным предметом обмена с иностранцами. Впервые ее стали выпускать в середине 1970-х годов в «продвинутой» Эстонской ССР. Однако котировались далеко не все, ведь из них не надувались пузыри. Да и вкус был странный. Иностранная жвачка береглась для особых случаев — например, на свидание. А в уже пожеванную резинку часто добавляли обычный сахар.

Дубленка

Афганские дубленки в 60-х были модными по всему миру. В этом одеянии не раз на публике появлялись The Beatles. Не удивительно, что все стиляги, хиппи и музыканты хотели себе такие же. За дубленками выстраивались в очередь как женщины, так и мужчины. На всех, естественно, не хватало. Девушки охотились за цветными, с красивыми узорами. Цена на такую вещь приравнивалась к нескольким месячным зарплатам.

Кожаная сумка

Когда французские производители кожаных аксессуаров расширяли свой ассортимент, в СССР шили сумки одинакового дизайна. Поэтому девушки покупали импортные вещи из Чехословакии и Вьетнама. Конечно, они выглядели далеко не как французские, но все же служили верой и правдой долгие годы.

Часы «Чайка»

Известный по сей день бренд «Чайка» появился благодаря Валентине Терешковой, первой женщине–космонавту. Это был ее позывной. В 60-х под этим названием уже выпускали часы. А 70-х вышли часы в с металлическим браслетом и в позолоченном корпусе. О них и мечтали буквально все советские женщины.

Пластинки

Пластинок иностранных групп в СССР в свободной продаже не было. Объяснялось это разными причинами. К примеру, западный рок, как и большая часть популярной в мире музыки, находились в СССР под запретом. Ведь своим творчеством они могли дать «пощечину общественному вкусу». То же касалось таких отечественных авторов-исполнителей, как Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Творчество этих бардов передавалось в конвертах с условными пейзажами, чтоб особо не бросались в глаза, и не покупались теми, кому не надо. Ведь помощь милиции оказывали комсомольские отряды, выявляющие торговцев пластинками.

Такое явление как очередь естественно, но в условиях дефицита оно приобретало совершенно ненормальные масштабы. Ведь она могла растягиваться на сотни метров и формировалась перед магазином задолго до открытия. Также в очередях практиковалась система «по записи» (записанный шариковой ручкой номер на ладони). В общем интересные были времена. Хорошо, что прошли.

