Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Паблик «Avtograd News» опубликовал живые фото Lada Vesta NG – рестайлинговых Lada Vesta, которые должны были пойти в серию в текущем году. В общем-то, они и пошли, но ненадолго: уже в конце февраля из-за нехватки комплектующих производство Vesta NG было остановлено.













Сейчас АвтоВАЗ принял решение продать те 800 автомобилей, что успели произвести за несколько дней февраля. Судя по фото, это будут и седаны, и универсалы, причем в разных цветах. Изображения хорошо демонстрируют отличия рестайлиноговой модели. «Avtograd News» говорит о том, что скоро состоится полноценный показ новинок (видимо, когда они таки доберутся до дилеров). Также сообщается, что над электроникой работали долго и упорно, но, в итоге, доделали.





















Ожидается, что каждому дилеру АвтоВАЗа достанется по паре Vesta NG – счастливчики смогут приобрести эти авто. Ну а массовое производство Vesta NG стартует, согласно последним данным, лишь весной 2023 года. Причем производить авто будут на главном конвейере АвтоВАЗа, а не в Ижевске.