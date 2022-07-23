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Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Паблик «Avtograd News» опубликовал живые фото Lada Vesta NG – рестайлинговых Lada Vesta, которые должны были пойти в серию в текущем году. В общем-то, они и пошли, но ненадолго: уже в конце февраля из-за нехватки комплектующих производство Vesta NG было остановлено.


Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили
Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Сейчас АвтоВАЗ принял решение продать те 800 автомобилей, что успели произвести за несколько дней февраля. Судя по фото, это будут и седаны, и универсалы, причем в разных цветах. Изображения хорошо демонстрируют отличия рестайлиноговой модели. «Avtograd News» говорит о том, что скоро состоится полноценный показ новинок (видимо, когда они таки доберутся до дилеров). Также сообщается, что над электроникой работали долго и упорно, но, в итоге, доделали.  

Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили
Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили
Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили
Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили
Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Ожидается, что каждому дилеру АвтоВАЗа достанется по паре Vesta NG – счастливчики смогут приобрести эти авто. Ну а массовое производство Vesta NG стартует, согласно последним данным, лишь весной 2023 года. Причем производить авто будут на главном конвейере АвтоВАЗа, а не в Ижевске.

lada авто АвтоВАЗ
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RusNewsToday24
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