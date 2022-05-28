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Total Research: пресная вода из России может стать новым ресурсом на экспорт

Total Research: пресная вода из России может стать новым ресурсом на экспорт
pixabay.com

Россия на фоне сокращающихся запасов пресной воды в мире может стать ее экспортером. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн в беседе с «Праймом»

Эксперт отметил, что странам негде взять запасы пресной воды. Наибольшие проблемы с данным ресурсом могут возникнуть во многих густонаселенных государствах с относительно сухим климатом.

«Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там», — считает эксперт.

Россия же обладает огромными запасами пресной воды, которые при желании могут быть направлены на экспорт, подчеркнул Финкельштейн.

вода Россия экспорт
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