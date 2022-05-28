Total Research: пресная вода из России может стать новым ресурсом на экспорт

Россия на фоне сокращающихся запасов пресной воды в мире может стать ее экспортером. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн в беседе с «Праймом».
Эксперт отметил, что странам негде взять запасы пресной воды. Наибольшие проблемы с данным ресурсом могут возникнуть во многих густонаселенных государствах с относительно сухим климатом.
«Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там», — считает эксперт.
Россия же обладает огромными запасами пресной воды, которые при желании могут быть направлены на экспорт, подчеркнул Финкельштейн.