Торжественные линейки пройдут 1 сентября во всех школах ДНР

Глава ведомства в беседе с ТАСС отметил, что школы в очном режиме уже открываются в Мариуполе. По его словам, по мере ремонта и освобождения ДНР школы будут возобновлять работу. Кушаков выразил надежду, что к 1 сентябрю киевские войска будут далеко отброшены.