Торжественные линейки пройдут 1 сентября во всех школах ДНР

Власти ДНР планируют 1 сентября провести торжественные линейки во всех школах республики. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
Глава ведомства в беседе с ТАСС отметил, что школы в очном режиме уже открываются в Мариуполе. По его словам, по мере ремонта и освобождения ДНР школы будут возобновлять работу. Кушаков выразил надежду, что к 1 сентябрю киевские войска будут далеко отброшены.
Министр образования и науки республики добавил, что в данный момент обучение ведется по учебникам и учебным пособиям, полученным в 2015 году. На освобождаемых территориях в школах работают по российским образовательным стандартам и программам на русском языке.