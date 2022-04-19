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    Торжественное поднятие Знамени Победы в Херсоне запечатлели с высоты птичьего полета

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Торжественное поднятие Знамени Победы в Херсоне запечатлели с высоты птичьего полета

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    Агентство «Москва»

    Торжественное поднятие Знамени Победы в освобожденном от украинских националистов Херсоне сняли с высоты птичьего полета.

    Знамя Победы подняли над Аллеей Славы. Снятыми с коптера кадрами поделился корреспондент «Известий» Иван Литомин.

    А 12 апреля в Херсоне состоялась церемония зажжения Вечного огня. Отмечается, что на протяжении последнего года украинские власти совершенно не следили за мемориалом. 

    Население Херсона и области наконец дождалось мирной жизни. В данный момент регион находится под полным контролем солдат Вооруженных сил России.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее основной целью является защита жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

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