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Торжественное поднятие Знамени Победы в освобожденном от украинских националистов Херсоне сняли с высоты птичьего полета.
Знамя Победы подняли над Аллеей Славы. Снятыми с коптера кадрами поделился корреспондент «Известий» Иван Литомин.
А 12 апреля в Херсоне состоялась церемония зажжения Вечного огня. Отмечается, что на протяжении последнего года украинские власти совершенно не следили за мемориалом.
Население Херсона и области наконец дождалось мирной жизни. В данный момент регион находится под полным контролем солдат Вооруженных сил России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее основной целью является защита жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.