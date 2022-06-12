Торжественная церемония закладки двух подлодок для ВМФ РФ состоится в День России

Согласно заявлению пресс-службы, в День России будут заложены две дизель-электрические подлодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль». Также начнется строительство тральщика проекта 12700 «Полярный», корвета «Разумный» и пары научно-исследовательских кораблей «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».