Торжественная церемония закладки двух подлодок для ВМФ РФ состоится в День России

Церемония массовой закладки сразу нескольких подлодок и кораблей для ВМФ РФ пройдет на судостроительных предприятиях страны 12 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно заявлению пресс-службы, в День России будут заложены две дизель-электрические подлодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль». Также начнется строительство тральщика проекта 12700 «Полярный», корвета «Разумный» и пары научно-исследовательских кораблей «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».
«Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова», — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, боевые корабли будут заложены на «Адмиралтейских верфях», Средне-Невском судостроительном заводе, Амурском судостроительном заводе, а также Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.