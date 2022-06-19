Торжественная церемония выпуска офицеров Росгвардии прошла в Петербурге

Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации провел торжественную церемонию выпуска офицеров, сообщили в пресс-службе Северо-западного округа Росгвардии.
Отмечается, что мероприятие провели заместитель главкома войск Росгвардии Олег Плохой и начальник штаба СЗО ведомства Андрей Пешаков. Они вручили дипломы молодым выпускникам института. В 2022 году учебное заведение закончили 170 росгвардейцев в звании офицеров, из которых 49 получили дипломы с отличием и пять — золотые медали.
В дальнейшем офицеры отправятся в подразделения Росгвардии по всей стране для дальнейшего прохождения службы, подчеркнули в пресс-службе ведомства.