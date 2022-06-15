Торжественная церемония гашения памятной марки ПМЭФ-2022 состоялась на стенде Почты России

Сегодня, 15 июня стартовал юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум. Одним из значимых событий этого дня стало гашение памятной марки ПМЭФ в рамках мероприятия. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».
В 13:00 состоялась церемония гашения памятной марки ПМЭФ на стенде Почты России. В данном процессе были задействованы председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и директор северо-западного региона Почты России Дмитрий Серебенников.
Сама марка была выполнена в виде логотипа ПМЭФ-2022 с надписью «Юбилейный форум».
Отметим, в этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.