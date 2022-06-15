Торжественная церемония гашения памятной марки ПМЭФ-2022 состоялась на стенде Почты России

Отметим, в этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.