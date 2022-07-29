Торт от Земфиры и мини-платье: как дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская отметила 21-летие

Ульяна Добровская
26 июля дочери Ренаты Литвиновой Ульяне Добровской исполнился 21 год. День рождения девушка отметила в компании близких людей и друзей во Франции. Торт имениннице с песней Happy Birthday вынесли Земфира и друг Ульяны, дизайнер Федор Дьяконов, ну а остальные присутствующие включились в хор. Фотографиями с праздника поделился приятель Ульяны по Королевской академии изящных искусств Антверпена — их он опубликовал в своем инстаграме* @remyboutareau.
Ульяна Добровская
Судя по всему, праздник получился долгим. Сначала Ульяна и ее однокурсники собрались на пикник, ну а вечером уже была торжественная часть, к которой именинница переоделась в белое атласное мини-платье с драпировками. Рената Литвинова на фото и видео не попала, но на празднике, конечно, тоже присутствовала. В своем инстаграме* Рената опубликовала несколько постов с поздравлениями в адрес дочери, а также собственную фотографию, которую подписала так:
Мое радостное вчера, когда дочери вдруг стукнул 21 год.
Рената Литвинова
В своих соцсетях Литвинова также опубликовала видео с праздника, подписав:
26 — особое мое число, когда родились мои важные люди.
Поклонники сразу поняли, что актриса намекает на Земфиру, которая родилась 26 августа. Недавно Литвинова также поделилась новым селфи с певицей.
Земфира и Рената Литвинова
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Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)