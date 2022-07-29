Торт от Земфиры и мини-платье: как дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская отметила 21-летие

Ульяна Добровская

26 июля дочери Ренаты Литвиновой Ульяне Добровской исполнился 21 год. День рождения девушка отметила в компании близких людей и друзей во Франции. Торт имениннице с песней Happy Birthday вынесли Земфира и друг Ульяны, дизайнер Федор Дьяконов, ну а остальные присутствующие включились в хор. Фотографиями с праздника поделился приятель Ульяны по Королевской академии изящных искусств Антверпена — их он опубликовал в своем инстаграме* @remyboutareau.

Ульяна Добровская

Судя по всему, праздник получился долгим. Сначала Ульяна и ее однокурсники собрались на пикник, ну а вечером уже была торжественная часть, к которой именинница переоделась в белое атласное мини-платье с драпировками. Рената Литвинова на фото и видео не попала, но на празднике, конечно, тоже присутствовала. В своем инстаграме* Рената опубликовала несколько постов с поздравлениями в адрес дочери, а также собственную фотографию, которую подписала так:

Мое радостное вчера, когда дочери вдруг стукнул 21 год.

Рената Литвинова

В своих соцсетях Литвинова также опубликовала видео с праздника, подписав:

26 — особое мое число, когда родились мои важные люди.

Поклонники сразу поняли, что актриса намекает на Земфиру, которая родилась 26 августа. Недавно Литвинова также поделилась новым селфи с певицей.

Земфира и Рената Литвинова

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